Ricordo di Giovanni Falcone: facciamo in modo che diventi patrimonio della gioventù ed emblema di verità e di giustizia (Di domenica 23 maggio 2021) Racconta il consigliere Leonardo Guarnotta: "Io e Giovanni Falcone lavoravamo in silenzio con le porte aperte delle nostre due stanze, e più volte è accaduto che, a una certa ora, lui mi dicesse: "Leonardo, si è fatto tardi, leviamo il disturbo allo Stato". Rileggere questo racconto mi fa tornare alla memoria la lettera che ricevetti da Giovanni Falcone in giovanissima età e nella quale c'era scritta una frase meravigliosa che ha cambiato intimamente la mia vita spronandomi nel dedicare la gran parte delle mie forze alla diffusione della legalità nelle scuole italiane: "Continui a credere nelle giustizia, c'è tanto bisogno di giovani con nobili ideali". Credo quella frase non fosse rivolta solo a me ma a tutti i giovani di ogni epoca e di ogni età. Con quella lettera ebbi la prova che ...

