Riaperture per i centri estivi | ecco tutte le nuove regole

Leggi su metropolitanmagazine

(Di domenica 23 maggio 2021) Iriaprono i battenti e la nuova ordinanza firmata da Speranza e Bonetti cerca di regolare tutto ciò che riguarda i, ma non solo. Riaprono iquali sono lericominciano le loro aperture: nella giornata di ieri il governo ha illustrato leper i gestori e per le famiglie, preoccupate per la sicurezza dei luoghi destinati a ospitare bambini e ragazzi. Il ministero della Salute, insieme a quello delle Pari opportunità e Famiglia, emana un’ordinanza firmata da Roberto Speranza ed Elena Bonetti e che contiene le linee guida per, parrocchie, associazioni, comunità, cooperative, ...