Renzi potrebbe presto riuscire in nuovo capolavoro: sabotare la sinistra alle amministrative di Bologna (Di domenica 23 maggio 2021) Passano i decenni ma Bologna si riconferma sempre il laboratorio politico più avanzato nel Belpaese, essendo l’unica grande città italiana chiamata al voto in questo 2021 in cui la competizione elettorale è già entrata nel vivo. Nel senso che a sinistra se le danno di santa ragione mentre la destra rimane a guardare, in attesa che il PD si disintegri da solo. Il prossimo 20 giugno si terranno le primarie del centrosinistra che sono diventate una lotta nel fango a due: da una parte Matteo Lepore, assessore uscente alla Cultura, e dall’altra Isabella Conti, attuale sindaca di San Lazzaro, comune di 32mila abitati della città metropolitana. Non è un segreto che Lepore stia lavorando da almeno un anno alla sua candidatura a primo cittadino del capoluogo emiliano: la sua discesa in campo è infatti l’unico punto fermo in questa storia, che ... Leggi su tpi (Di domenica 23 maggio 2021) Passano i decenni masi riconferma sempre il laboratorio politico più avanzato nel Belpaese, essendo l’unica grande città italiana chiamata al voto in questo 2021 in cui la competizione elettorale è già entrata nel vivo. Nel senso che ase le danno di santa ragione mentre la destra rimane a guardare, in attesa che il PD si disintegri da solo. Il prossimo 20 giugno si terranno le primarie del centroche sono diventate una lotta nel fango a due: da una parte Matteo Lepore, assessore uscente alla Cultura, e dall’altra Isabella Conti, attuale sindaca di San Lazzaro, comune di 32mila abitati della città metropolitana. Non è un segreto che Lepore stia lavorando da almeno un anno alla sua candidatura a primo cittadino del capoluogo emiliano: la sua discesa in campo è infatti l’unico punto fermo in questa storia, che ...

MicheleManescal : @mrcllznn @patv2008 @ricpuglisi anche renzi quando fa passare l'agricoltura biodinamica potrebbe andare a fare in culo... - MicheleManescal : @danieledv79 @Matte_Schiavon Io la trovo un'idea giusta per aiutare coloro che si ritroveranno a pagare interessi d… - effe_grazia : RT @Master65: @effe_grazia @Gianmar26145917 Credo l'Italia abbia firmato qualche altro scellerato che non ci dicono, altrimenti potrebbe fa… - Claudio26520120 : RT @Master65: @effe_grazia @Gianmar26145917 Credo l'Italia abbia firmato qualche altro scellerato che non ci dicono, altrimenti potrebbe fa… - Master65 : @effe_grazia @Gianmar26145917 Credo l'Italia abbia firmato qualche altro scellerato che non ci dicono, altrimenti p… -

Ultime Notizie dalla rete : Renzi potrebbe Riaprono le palestre, scalpitano gli amanti del fitness. Regole rigide per accedere tra mascherine e igienizzazione di Sandro Renzi Riaprono domani le palestre, chiuse da ottobre, con una settimana di anticipo rispetto a ... Per i primi potrebbe essere ammesso solo l'accesso per cambi 'molto rapidi' riponendo il tutto ...

Ddl Zan. Faraone (Iv): Omofobia, è il momento di mediare E non potrà essere il governo a sbrogliare la matassa chiedendo la fiducia, come fece Renzi sulle ... E potrebbe portare il Senato nel pantano" Un tavolo per modificare quale parte della legge Zan? A ...

“Commissione d’inchiesta sui soldi spesi da Arcuri per mascherine e banchi ” La Stampa RENZI: ORA UN’INCHIESTA Matteo Renzi, in una intervista a La Stampa, chiede una commissione di inchiesta che indaghi “su quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissario Arcuri tra siringhe speciali, gel, ventilatori cine ...

Samb, Renzi torna in lizza "Presento la mia offerta" L’immobiliarista romano: "Sono solo ma lavoro con un consorzio di soci". L’associazione Noi Samb intanto ha incontrato Maxi Lopez e Roger Ludwig ...

di SandroRiaprono domani le palestre, chiuse da ottobre, con una settimana di anticipo rispetto a ... Per i primiessere ammesso solo l'accesso per cambi 'molto rapidi' riponendo il tutto ...E non potrà essere il governo a sbrogliare la matassa chiedendo la fiducia, come fecesulle ... Eportare il Senato nel pantano" Un tavolo per modificare quale parte della legge Zan? A ...Matteo Renzi, in una intervista a La Stampa, chiede una commissione di inchiesta che indaghi “su quel miliardo e mezzo di euro spesi dal commissario Arcuri tra siringhe speciali, gel, ventilatori cine ...L’immobiliarista romano: "Sono solo ma lavoro con un consorzio di soci". L’associazione Noi Samb intanto ha incontrato Maxi Lopez e Roger Ludwig ...