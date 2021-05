Reggio Calabria, Circolo “G.Almirante”: “E’ stato un colpo al cuore vedere il Waterfront nelle mani di chi lo aveva disprezzato” (Di domenica 23 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Il comunicato del Circolo “G.Almirante” è intervenuto in merito al Waterfront di Reggio Calabria e all’inaugurazione avvenuta ieri Altro intervento il giorno dopo la presentazione del nuovo Waterfront di Reggio Calabria, inaugurato ieri alla presenza di diverse autorità e istituzioni locali, regionali e non solo. Di seguito il comunicato integrale del Circolo “G.Almirante”: “Ancora una volta dalla parte della Città, dalla parte di Reggio dalla parte dei Reggini che non hanno voglia di dimenticare! La provocazione di ieri nasce da anni in cui la città viene dimenticata, anni in cui l’incuria e il degrado hanno preso il sopravvento, e noi non ne possiamo più! È ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021) Foto StrettoWeb / Salvatore Dato Il comunicato del“G.” è intervenuto in merito aldie all’inaugurazione avvenuta ieri Altro intervento il giorno dopo la presentazione del nuovodi, inaugurato ieri alla presenza di diverse autorità e istituzioni locali, regionali e non solo. Di seguito il comunicato integrale del“G.”: “Ancora una volta dalla parte della Città, dalla parte didalla parte dei Reggini che non hanno voglia di dimenticare! La provocazione di ieri nasce da anni in cui la città viene dimenticata, anni in cui l’incuria e il degrado hanno preso il sopravvento, e noi non ne possiamo più! È ...

Advertising

PeterWo31671308 : @Francis22629943 @Violetta_2021 Si in prov di Reggio Calabria ma io sono in mezzo - venusgomvez : Io dico Reggio Calabria ;))))) - LoSimeone : @Axen0s @_jowa_ @OfficialTozzi Ah certo, la linea AV Torino Reggio Calabria serve solo ai Messinesi! - _DoIEvenExist : Se l'eurovision viene ospitato da qualsiasi città che non sia Torino io diventerò ufficialmente hater di quella cit… - wesandkiedis : RT @sgt_pepper0ni: giochiamo in ciabatte bucate e il cazzo che ce ne frega lungo da Milano a Reggio Calabria -