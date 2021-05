Reggio Calabria, 30enne evade dagli arresti domiciliari: arrestato dagli agenti della Polizia [DETTAGLI] (Di domenica 23 maggio 2021) Reggio Calabria, venerdì sera un 30enne agli arresti domiciliari è evaso ma gli agenti della Polizia se ne sono accorti e l’hanno arrestato in flagranza Venerdì sera un 30enne di Reggio Calabria, sottoposto da oltre due anni agli arresti domiciliari, è stato arrestato in flagranza di reato dagli agenti della Questura che aveva disposto un controllo di perlustrazione per vedere se gli arrestati rispettassero le misure cautelari domiciliari. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione del 30enne e hanno suonato al citofono, ma non ... Leggi su cityroma (Di domenica 23 maggio 2021), venerdì sera unagliè evaso ma glise ne sono accorti e l’hannoin flagranza Venerdì sera undi, sottoposto da oltre due anni agli, è statoin flagranza di reatoQuestura che aveva disposto un controllo di perlustrazione per vedere se gli arrestati rispettassero le misure cautelari. I poliziotti hanno raggiunto l’abitazione dele hanno suonato al citofono, ma non ...

