Record mondiale a soli 16 anni. Incredibile impresa della nuotatrice italiana Benedetta Pilato

Budapest, 23 mag – Il panorama del nuoto italiano sembra aver trovato una nuova campionessa. Si tratta della giovanissima Benedetta Pilato, capace a soli 16 anni di scrivere il suo nome nella storia facendo registrare il Record mondiale nei 50 metri rana in occasione della semifinale dei campionati europei di nuoto in corso questi giorni a Budapest. Benedetta Pilato: una giovane carriera già segnata da Record e successi Nata nel 2005 a Taranto, dove studia al Liceo Scientifico, Benedetta Pilato comincia a prendere confidenza con la vasca già dall'età di 4 anni, grazie al padre che è ufficiale della Marina Militare.

