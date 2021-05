(Di domenica 23 maggio 2021) Comunicato Coordinamento/ie della scuola di- Il primo punto del Patto per la scuola, appena firmato dal Ministro Bianchi e da CGIL, CISL e UIL rappresenta un condensato di buone intenzioni. Si parte sì con l’impegno a “garantire nuove procedure difinalizzate ad assicurare la presenza di ogni figura professionale prevista dall’organico il primo settembre di ogni anno”, ma quando si tratta di spiegare come realizzare questo obiettivo, sacrosanto ma decisamente ambizioso, il documento parla genericamente di un impegno da realizzarlo “anche attraverso una procedura urgente e transitoria dia tempo indeterminato”. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Reclutamento, considerazioni in merito al decreto sostegni-bis dei precari di Bologna e Modena -

Ultime Notizie dalla rete : Reclutamento considerazioni

Orizzonte Scuola

Le seguentidovrebbero essere tenute a mente dai responsabili politici come un modo ... volta a ridurre gli effetti delin Europa. Prepararsi ad attacchi su obiettivi più ...... non ci esime da alcunerelativamente al consueto attacco al sindacato e alla ... fa notare Pino Turi, che aggiunge: ' Di fatto si è delegato alla magistratura il. Lo Stato è ...Si profilano tante assunzioni, grazie alle risorse del Pnrr. Ma come verranno gestite? Il ministro della Funzione Pubblica Brunetta ha annunciato un piano per mezzo milioni di assunzioni nella pubblic ...DL Sostegni Bis e Patto per la Scuola cambiano i concorsi dei docenti. Il ministro Patrizio Bianchi dice: tutti in ruolo entro il 31 luglio.