Ranocchia | “Mi godo la festa | da domani penserò al futuro”

(Di domenica 23 maggio 2021) Durante lascudetto dell’Inter, ai microfoni di Dazn, è intervenuto anche il difensore Andrea. “Ripaga di tutto quello che ho vissuto, sono contentissimo. Lo spogliatoio è stato fondamentale, abbiamo creato un gruppo forte vincente ed unito anche quando le cose non andavano bene. Addio? Non lo so, milae poi dapenseremo al”. FOTO: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

...compatti" ?: "Lo spogliatoio è stato fondamentale. Siamo stati sempre uniti. Quando le cose non andavano bene noi ci siamo compattati. È l'ultima con l'Inter? Ah non lo so, ora mila ...... ora mila festa, da domani penso al futuro". Ai microfoni di Dazn, durante la festa scudetto dell'Inter a San Siro, il difensore nerazzurro Andrea. In questi 10 anni ne hai viste di ...Intervista di Andrea Ranocchia a Inter TV nel post partita di Inter-Udinese, match della trentottesima giornata di Serie A 2020-2021.Andrea Ranocchia parla durante la festa scudetto in corso al Giuseppe Meazza dopo la vittoria contro l'Udinese per 5-1 ...