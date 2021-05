Ranocchia | «Lo spogliatoio è stato fondamentale | lo scudetto mi ripaga di tutto quello che ho vissuto»

(Di domenica 23 maggio 2021) Ai microfoni di Dazn, durante la festadell’Inter a San Siro, il difensore nerazzurro Andrea. In questi 10 anni ne hai viste di tutti i colori. «Questo midiche ho, ancora non ci credo». Èveramente il gruppo l’elementodella vittoria? «Lo, abbiamo creato un gruppo forte, vincente, unito. Anche quando le cose non andavano bene ci siamo compattati e abbiamo raggiunto l’obiettivo». È l’ultima tua partita con l’Inter? «Non lo so, ora mi godo la festa, da domani penso al futuro». L'articolo ilNapolista.

6,5Anche lui con il contratto al capolinea, aspetta di conoscere il futuro. Uomo, non ha mai fatto mancare il suo apporto. 6,5 Bastoni Toglie dalla linea il gol di De Paul dopo ..., 6,5: Anche lui, come Handanovic, meritava questo riconoscimento. Sempre sotto l'occhio ... Il compagno di squadra che più di tutti stempera le tensioni dello. La stagione di quest'...Andrea Ranocchia parla durante la festa scudetto in corso al Giuseppe Meazza dopo la vittoria contro l'Udinese per 5-1 ...Bene Perisic che si è adattato a fare un ruolo non suo, l’ha capito e ha sfruttato la chance. Ranocchia uomo spogliatoio, nell’ultimo atto non fa mancare il suo apporto ...