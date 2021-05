Ragazza dagli occhi caleidoscopio (Di domenica 23 maggio 2021) Sulla copertina del suo ultimo disco, Bingo, Margherita Vicario sbuca fuori da un sipario blu, e con un braccio se lo tiene stretto dietro la schiena, come un telo per la doccia, con l’altro lancia una manciata di coriandoli. Il teatro per lei questo è: festa, casa, carnevale. E canzoni. Non c’è un suo pezzo che non contenga il teatro, che non abbia una drammaturgia, una scenografia e molte voci dentro. Poi, nella sua musica c’è il mondo. Visto, da vedere, immaginato, forse migliorato. Personale e universale. Oltre che per la sua musica, ha recitato per il cinema e la televisione, diretta da: Woody Allen, Fausto Brizzi, Antonio Manzini. Suo padre è un regista, suo zio anche, suo nonno era Mario Vicario, anche lui regista – nel suo ultimo film, “Scusa se è poco”, c’erano Ugo Tognazzi e Monica Vitti che litigavano, si amavano, cercavano vicendevolmente di usarsi. Suo nonno adottivo era ... Leggi su ilfoglio (Di domenica 23 maggio 2021) Sulla copertina del suo ultimo disco, Bingo, Margherita Vicario sbuca fuori da un sipario blu, e con un braccio se lo tiene stretto dietro la schiena, come un telo per la doccia, con l’altro lancia una manciata di coriandoli. Il teatro per lei questo è: festa, casa, carnevale. E canzoni. Non c’è un suo pezzo che non contenga il teatro, che non abbia una drammaturgia, una scenografia e molte voci dentro. Poi, nella sua musica c’è il mondo. Visto, da vedere, immaginato, forse migliorato. Personale e universale. Oltre che per la sua musica, ha recitato per il cinema e la televisione, diretta da: Woody Allen, Fausto Brizzi, Antonio Manzini. Suo padre è un regista, suo zio anche, suo nonno era Mario Vicario, anche lui regista – nel suo ultimo film, “Scusa se è poco”, c’erano Ugo Tognazzi e Monica Vitti che litigavano, si amavano, cercavano vicendevolmente di usarsi. Suo nonno adottivo era ...

