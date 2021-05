Professioni Sanitarie (non mediche): noi professionisti con uno stipendio da fame. Altro che intellettuali. (Di lunedì 24 maggio 2021) Valorizzare le Professioni Sanitarie (non mediche) significa valorizzare lo stipendio di tanti Professionisti della salute che tengono in piedi il SSN. Basta con i soldi ai soli Medici. Gentilissimo Direttore, dopo tanto tempo di incertezza oggi mi sono decisa ad affrontare un argomento che agli occhi degli anacronisti potrebbe apparire venale/superfluo ma che se analizzato – anche in un sistema quale la piramide di Maslow – è determinante per la sfera dell’appartenenza, stima, auto-realizzazione, ovvero essere decisivo ed agire direttamente sulla leva dei molteplici bisogni e motivazioni della Persona e della propria realizzazione in generale, tutto questo inducendo e caratterizzando qualitativamente i contesti di vita/sociali ma soprattutto lavorativi e professionali. Nello specifico, da ormai ... Leggi su cityroma (Di lunedì 24 maggio 2021) Valorizzare le(non) significa valorizzare lodi tantisti della salute che tengono in piedi il SSN. Basta con i soldi ai soli Medici. Gentilissimo Direttore, dopo tanto tempo di incertezza oggi mi sono decisa ad affrontare un argomento che agli occhi degli anacronisti potrebbe apparire venale/superfluo ma che se analizzato – anche in un sistema quale la piramide di Maslow – è determinante per la sfera dell’appartenenza, stima, auto-realizzazione, ovvero essere decisivo ed agire direttamente sulla leva dei molteplici bisogni e motivazioni della Persona e della propria realizzazione in generale, tutto questo inducendo e caratterizzando qualitativamente i contesti di vita/sociali ma soprattutto lavorativi e professionali. Nello specifico, da ormai ...

Ultime Notizie dalla rete : Professioni Sanitarie "Da loro impari qual è la concretezza della vita" Il podologo fa parte della classe delle lauree in professioni sanitarie della riabilitazione. Conclude Ferrarini: "Lavorare al Centro anziani, mi ha dato la concretezza della vita, nel senso che ...

Incentivi Covid di 1000 euro per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. Lo chiede la Fials di Bologna. Skip to content La FIALS di Bologna dalla parte dei lavoratori del SSN. Incentivi Covid di 1000 euro per Infermieri, OSS e Professioni Sanitarie. La FIALS di Bologna chiede di replicare l'accordo sindacale relativo agli INCENTIVI BONUS COVID, le motivazioni della richiesta sono basate esattamente sull'accordo dell'anno ...

Ordine delle Professioni sanitarie, vince ancora Lista Insieme AnconaToday Responsabilità medica durante il Covid: solo colpa grave In sede di conversione in legge del d.l. n. 44/2021 spunta una norma che limita la responsabilità dei medici, a prescindere dal caso trattato ...

Vaccini, lunedì centri chiusiin attesa dei rifornimenti A partire da martedì 25 maggio riprenderà l'attività in tutti i centri vaccinali. Notte bianca La Asl partenopea, dopo il successo della notte bianca dei vaccini a Napoli con circa 8.000 dosi ai trent ...

