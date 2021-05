Probabili formazioni Villareal-Manchester United: finale Europa League 2020/2021 (Di domenica 23 maggio 2021) Le Probabili formazioni di Villareal-Manchester United, finale di Europa League 2020/2021. Si gioca alle 21:00 di giovedì 26 maggio nella cornice del Gda?sk Stadium. Sarà garantita la capienza pari al 25% dello stadio e saranno ammessi fino a 9.500 spettatori. L’arbitro del match sarà il francese Clément Turpin. Sky Sport vi offrirà la diretta tv del match mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale. Villareal – Da valutare Chukwueze che spera di recuperare. Se dovesse farcela, affiancherà Alcacer e Moreno nel tridente d’attacco. Manchester United – Dubbio Maguire che spera di farcela. Non ce la farà invece Martial, grande assente. Cavani al ... Leggi su sportface (Di domenica 23 maggio 2021) Ledidi. Si gioca alle 21:00 di giovedì 26 maggio nella cornice del Gda?sk Stadium. Sarà garantita la capienza pari al 25% dello stadio e saranno ammessi fino a 9.500 spettatori. L’arbitro del match sarà il francese Clément Turpin. Sky Sport vi offrirà la diretta tv del match mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale.– Da valutare Chukwueze che spera di recuperare. Se dovesse farcela, affiancherà Alcacer e Moreno nel tridente d’attacco.– Dubbio Maguire che spera di farcela. Non ce la farà invece Martial, grande assente. Cavani al ...

Advertising

Mediagol : #Video #Atalanta-#Milan, così in campo? Gasperini ne cambia tre, Pioli uno. Le probabili formazioni - sportli26181512 : Diretta Cittadella-Venezia alle 21.15, probabili formazioni. Dove vederla in tv: Segui live su… - infoitsport : Serie A, Bologna-Juventus: probabili formazioni, orario e dove vederla - infoitsport : Probabili formazioni di Bologna-Juventus: Kulusevski in coppia con Cristiano Ronaldo - SkySport : Probabili formazioni di #AtalantaMilan: Gasp con il dubbio Muriel, Pioli lancia Leao -