Prevenzione incendi in Lombardia: 1.635.000 euro per salvare aree boschive (Di domenica 23 maggio 2021) La Direzione Generale Territorio e Protezione civile, per la Prevenzione degli incendi boschivi, ha disposto lo stato di alto rischio di incendio su tutto il territorio. In Regione Lombardia è istituito, di fatto, il divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi. “Gli avvisi di criticità emessi dal Centro Monitoraggio Rischi di Regione Lombardia hanno confermato la persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di incendi. Così l’assessore al Territorio e Protezione civile della Regione Lombardia Pietro Foroni. “L’obiettivo – ha aggiunto – è infatti quello di proseguire nelle attività di monitoraggio per prevenire eventuali ulteriori criticità”. Per dar modo agli Enti forestali di continuare a perfezionare l’operatività ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 23 maggio 2021) La Direzione Generale Territorio e Protezione civile, per ladegliboschivi, ha disposto lo stato di alto rischio dio su tutto il territorio. In Regioneè istituito, di fatto, il divieto assoluto di accensione di fuochi all’aperto nei boschi. “Gli avvisi di criticità emessi dal Centro Monitoraggio Rischi di Regionehanno confermato la persistenza di condizioni meteorologiche favorevoli allo sviluppo di. Così l’assessore al Territorio e Protezione civile della RegionePietro Foroni. “L’obiettivo – ha aggiunto – è infatti quello di proseguire nelle attività di monitoraggio per prevenire eventuali ulteriori criticità”. Per dar modo agli Enti forestali di continuare a perfezionare l’operatività ...

