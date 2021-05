Presa mortale | tutto quello che c’è da sapere sul film

(Di domenica 23 maggio 2021): trama, cast e streaming delStasera, 23 maggio 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda(The Marine),d’azione del 2006 diretto da John Bonito ed interpretato dal wrestler John Cena. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama Uno dei migliori Marines, John Triton, congedato dai suoi superiori per un’insubordinazione, torna negli Stati Uniti dalla sua famiglia. Appena tornato trova un lavoro come guardia giurata ma a causa di una rissa viene licenziato il giorno stesso della sua assunzione. Decide allora, spinto dalla moglie Kate, a fare un viaggio per dimenticare il congedo e passare del tempo con lei. Casualmente la moglie viene rapita da una banda di assassini e ladri guidati dal fuorilegge e psicopatico Rome ad una ...

La star del wrestling John Cena in un action sulla vendetta. Un reduce della guerra in Iraq ingaggia una battaglia senza esclusione di colpi contro i criminali che hanno rapito sua ... Richard Gere in un commovente film basato sulla storia vera del rapporto tra un cane e il suo padrone Su Sky Cinema dalle 21.15. Il marine John Triton torna a casa dall'Iraq e scopre ...