Precipita la cabina della funivia Stresa-Mottarone | sale a 9 il numero dei morti

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Aggiornato alle ore 14,46. Grave incidente sul, nella zona intorno a, in provincia di Verbania, dove si è staccata una. Sul posto sta intervenendo il Soccorso alpino piemontese e sono già state inviate due eliambulanze del 118 oltre alle squadre a terra. Il bilancio dell'incidente è al momento di 9 deceduti e 3 codici rossi. Anche due bambini tra i feriti, anche loro in condizioni gravi. La conferma arriva dal Soccorso Alpino. Ladelè stata chiusa nel 2014 per garantirne una revisione generale, il 13 agosto 2016 è stata riaperta. La manutenzione straordinaria ha previsto una serie di interventi tra cui la sostituzione dei motori, dei quadri elettrici, dell'apparato elettronico, dei trasformatori. +++ ...