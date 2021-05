Precipita la cabina della funivia Stresa-Mottarone | sale a 13 il numero dei morti

(Di domenica 23 maggio 2021) AGI - Aggiornato alle ore 16,30. Gravissimo incidente sul, nella zona intorno a, in provincia di Verbania, dove si è staccata una. La conta delle vittime è andata aumentando di ora in ora e, secondo quanto si apprende, sono 13 le persone che hanno perso la vita. A viaggiare sullaal momento dello schianto sarebbero stati in 15: al Regina Margherita di Torino sono ricoverati in gravi condizioni due bambini, mentre all'ospedale di Verbania sarebbe ricoverato un adulto. Gli altri 12 passeggeri sarebbero tutti deceduti. Nove corpi sono stati ritrovati all'interno del relittomentre tre cadaveri sono stati trovati all'esterno. Draghi: "Cordoglio di tutto il governo" "Ho appreso con profondo ...

tg2rai : #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 ba… - TgrRaiPiemonte : +++ Tragedia sulla funivia Stresa Mottarone sul Lago Maggiore. Cede la fune dell'impianto, una cabina con 11 passeg… - sole24ore : Piemonte, precipita cabina della funivia del #Mottarone: almeno 9 morti e 2 feriti - BlogSpaggiari : Grave incidente alla funivia Stresa-Mottarone, in provincia di Verbania-Cusio-Ossola: una cabina è caduta in uno de… - Benjamin1821974 : RT @tg2rai: #UltimOra, precipita la funivia Stresa-Mottarone, 8 le vittime. Vigili del fuoco e soccorso alpino sul posto. 2 bambini gravi… -

- - > Leggi Anche Funivia Stresa - Mottarone,una: 12 vittime, gravi 2 bambini Conte: 'Tragedia inaccettabile' - 'Profondo dolore per la tragedia occorsa per la caduta della funivia ...Unadella funivia Stresa - Mottarone è tragicamente precipitata a 300 metri dalla stazione di arrivo. La causa della tragedia sarebbe stata la rottura di uno dei cavi portanti. A bordo c'erano ...Sono 12, al momento, le vittime causate dalla caduta di una cabina della funivia Stresa-Mottarone, in Piemonte. Due bambini feriti in modo grave sono stati trasportati a Torino in codice rosso con l’e ...Si è alzato a 12 il bilancio delle vittime dell'incidente accaduto oggi in tarda mattinata in provincia di Verbania, quando una cabina della funivia che collega Stresa e il Mottarone è precipitata sul ...