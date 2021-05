Ponte San Pietro, due gruppi di minoranza sfidano la Lega: Facheris candidato unico (Di domenica 23 maggio 2021) A Ponte San Pietro iniziano ad accendersi i motori della campagna elettorale dalla quale il prossimo autunno uscirà il nome del sindaco che amministrerà il paese nel quinquennio 2021-2026. A scoprire per prima le carte è parte (due gruppi su tre) dell’attuale minoranza in consiglio comunale: la lista “Tu per Ponte al Futuro”, nata dalla fusione di “Tu per Ponte” e “Ponte al Futuro”, ha infatti annunciato che il proprio candidato alla contesa per la fascia tricolore sarà Michele Facheris. È il punto d’arrivo di un fronte comune nato in seno ai banchi dell’opposizione a novembre dello scorso anno, quando i due gruppi avevano deciso di unire le forze per provare a scardinare “il trono” della Lega a ... Leggi su bergamonews (Di domenica 23 maggio 2021) ASaniniziano ad accendersi i motori della campagna elettorale dalla quale il prossimo autunno uscirà il nome del sindaco che amministrerà il paese nel quinquennio 2021-2026. A scoprire per prima le carte è parte (duesu tre) dell’attualein consiglio comunale: la lista “Tu peral Futuro”, nata dalla fusione di “Tu per” e “al Futuro”, ha infatti annunciato che il proprioalla contesa per la fascia tricolore sarà Michele. È il punto d’arrivo di un fronte comune nato in seno ai banchi dell’opposizione a novembre dello scorso anno, quando i dueavevano deciso di unire le forze per provare a scardinare “il trono” dellaa ...

