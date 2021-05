Pollard AstraZeneca | ' Terza dose? Forse ma non per tutti'

(Di domenica 23 maggio 2021) Persistono ancora dei dubbi su quanto durerà la protezione data dalle due dosi dei vaccini, anche se già eccezionale sembra essere la risposta al Covid in questi mesi. La possibilità che in futuro ...

La possibilità che in futuro potrebbe essere somministrata la terza dose esiste, e lo spiega il professor Andrewdell'Università di Oxford, uno dei padri del vaccino di Oxford -, ...Intanto Andrewdell'Università di Oxford, uno dei padri del vaccino sviluppato dall'ateneo inglese cone responsabile della sua sperimentazione in una intervista a Repubblica ha ...Il 'padre' del vaccino di Oxford: "I vaccini ci stanno dando una protezione eccezionale, in Europa e nel Regno Unito. Ancora non sappiamo se l`immunità acquisita svanirà nel tempo, né l`impatto delle ...Andrew Pollard, 55 anni, professore dell’Università di Oxford nonché il ‘padre’ del vaccino Astrazeneca ha spiegato tramite un’intervista rilasciata a ...