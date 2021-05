Pokémon TCG vittima degli scalper, Walmart americani presi d'assalto per le nuove carte (Di domenica 23 maggio 2021) Le carte da gioco collezionabili di Pokémon sono recentemente finite nel mirino degli scalpers: qualche settimana fa, diverse carte a tiratura limitata vennero offerte come regalo negli Happy Meal del McDonald's. Invece di essere la sorpresa del pranzo di un bambino, divennero l'oggetto del desiderio di adulti che avevano anticipato la loro rarità e volevano ottenerne il più possibile per poi rivenderle online. Questo spinse i responsabili della catena fast food a limitarne la vendita e la disponibilità, qualcosa di mai accaduto prima d'ora. Purtroppo, non si tratta di un evento limitato alle sole carte del McDonald's: da tempo, Pokémon TCG è vittima del fenomeno scalping, a causa della pandemia e della crescente popolarità su Twitch, le quali hanno ... Leggi su eurogamer (Di domenica 23 maggio 2021) Leda gioco collezionabili disono recentemente finite nel mirinos: qualche settimana fa, diversea tiratura limitata vennero offerte come regalo negli Happy Meal del McDonald's. Invece di essere la sorpresa del pranzo di un bambino, divennero l'oggetto del desiderio di adulti che avevano anticipato la loro rarità e volevano ottenerne il più possibile per poi rivenderle online. Questo spinse i responsabili della catena fast food a limitarne la vendita e la disponibilità, qualcosa di mai accaduto prima d'ora. Purtroppo, non si tratta di un evento limitato alle soledel McDonald's: da tempo,TCG èdel fenomeno scalping, a causa della pandemia e della crescente popolarità su Twitch, le quali hanno ...

