Playoff Serie C: Palermo "avanti tutta", ko Bari. I risultati del primo turno Nazionale (Di domenica 23 maggio 2021) I verdetti del secondo turno dei Playoff di Serie C. Missione compiuta per i rosanero che, trovano la vittoria per 1-0, nel match d'andata del primo turno Nazionale dei Playoff di Serie C contro l'Avellino grazie alla rete siglata da Roberto Floriano all'87 su calcio di rigore, conquistato per atterramento in area di rigore avversaria di Jeremie Broh. Palermo che guadagna un successo dunque in gara uno contro la formazione biancoverde e sorti del campionato che saranno quindi definite nel match di ritorno in programma al "Partenio-Lombardi", mercoledì 26 maggio, calcio d'inizio alle ore 20.45 Il Bari perde 1-0 contro il FeralpiSalò, rimandando al match di ritorno in programma al "San Nicola", mercoledì pomeriggio.

