Playoff Serie C | Matelica-Renate | arriva l’esito dei tamponi molecolari dei marchigiani

(Di domenica 23 maggio 2021) Si gioca regolarmente, partita di andata deinazionali diC. Sospiro di sollievo per il, dopo l’ultimo giro dinon sono emersi altri casi dopo i quattro giocatori risultati positivi al Covid , per cui all’"Helvia Recina" di Macerata le due squadre si affronteranno a partire dalla 17.30. I biancorossi di Colavitto sono al primo anno tra i professionisti, riuscendo ad andare oltre le più rosee aspettative in un percorso che li ha portati a centrare due vittorie neicontro Samb e Cesena. Di fronte ci sono i brianzoli che per tutto il girone d’andata hanno veleggiato in testa alla classifica del girone A per poi essere superate da Como e Alessandria. Da questo turno la qualificazione verrà assegnata dopo gare di andata ...

di Claudio Franceschini) RisultatiC/ Si gioca al Silvio Piola, via!, diretta gol live score DIRETTA PRO VERCELLI SUDTIROL STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA La diretta tv di ...Chi andrà avanti nella caccia alla promozione inB? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza) RIsultatiC/2° turno: colpo Palermo, miracolo Matelica, ok il Bari! IL CALENDARIO ...Questa sera alle 21.15 andrà in scena la finale d’andata dei playoff di Serie B. A sfidarsi saranno Cittadella e Venezia in un derby veneto, con vista sul palcoscenico della Serie A, mai così importan ...ANCONA Trappola del Covid evitata: si gioca regolarmente Matelica-Renate, partita di andata dei playoff nazionali di Serie C. Con l’ultimo giro di tamponi non sono emersi altri casi dopo ...