Playoff Serie B | il Venezia ipoteca la promozione | i lagunari passano a Cittadella con Di Mariano e vedono la A

Leggi su cityroma

(Di domenica 23 maggio 2021) Ilbatte ilnella gara d’andata deiB e adesso vede la: Didecide il match, appuntamento a giovedì per il ritorno Di-gol e ilvede laA. La gara d’andata deidiB ha visto ivittoriosi nel derby tutto veneto in quel di. La rete decisiva è arrivata al 50?, all’interno di 90 minuti intensi e abbastanza equilibrati. Alla squadra di Venturato serve adesso una mezza impresa in vista del ritorno: vincere e farlo con due gol di scarto, in virtù della peggiore situazione di classifica. Alla band di Zanetti basta invece gestire. Appuntamento a giovedì 27 per la ...