Playoff Serie B | finale di andata | il Venezia espugna il “Tombolato” e vede la A più vicina | Cittadella ko

(Di domenica 23 maggio 2021) Sonoa contendersi l’ultimo posto disponibile per salire inA.tutta veneta neidiB: conche si sfidano per aggiudicarsi la promozione in massima. Al Piercesarei lagunari si avno allaA, vincendo ladideidiB contro il. Gli uomini di Zanetti, dopo la vittoria di questa sera, potranno gestire con più serenità il ritorno tra le mura amiche. Il, dopo un primo tempo propositivo, trova il vantaggio con Di Mariano che la decide al 50°. Vicino alla ...

Advertising

ilPostSport : L’ultima promozione in Serie A si deciderà tra due squadre a lungo sottovalutate, entrambe venete ma molto diverse:… - Gazzetta_it : Venezia, colpo a Cittadella e ipoteca sulla Serie A #SerieB - MatteoPedrosi : Andata finale playoff Serie B: #CittadellaVenezia 0-1 - HalukSargl1 : RT @Gazzetta_it: Venezia, colpo a Cittadella e ipoteca sulla Serie A #SerieB - ACMilanSydney : RT @Gazzetta_it: Venezia, colpo a Cittadella e ipoteca sulla Serie A #SerieB -

Ultime Notizie dalla rete : Playoff Serie

Calcio. Con una rete al 5' della ripresa firmata da Di Mariano, il Venezia batte il Cittadella al Tombolato per 1 - 0 nell'andata deidiB, facendo così un grande passo in avanti verso la promozione in A. Il ritorno si giocherà giovedì 27 alle 21,30 al Penzo. Il Venezia ha concluso la stagione regolare al quinto posto, ...Con qualsiasi altro risultato, il Venezia tornerebbe inA dopo 19 anni. La partita ? All'11' il Venezia ha subito una grandissima occasione: da calcio d'angolo, Svoboda fa la torre per ...Servono 45 minuti alla Real Sebastiani per avere la meglio su un’Aurora Basket Jesi mai doma. La gara si conclude dopo un overtime con il punteggio di 75-80. Partita fatta di ...DI MARIANO VENEZIA - Francesco Di Mariano del Venezia, ha parlato ai microfoni di DAZN al termine della sfida contro il Cittadella.