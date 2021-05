Playoff Serie B: al Venezia il primo round, Cittadella ko (Di domenica 23 maggio 2021) Il Venezia si è aggiudicato il primo round della finale Playoff di Serie B: Cittadella battuto in casa per 1-0 Il Venezia si è aggiudicato il primo round della finale Playoff di Serie B. L’1-0 conquistato dalla squadra di Zanetti in casa del Cittadella porta la firma di Di Mariano. Grande attesa per il match di ritorno, che decreterà la terza e ultima promossa in Serie A. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Ilsi è aggiudicato ildella finalediB:battuto in casa per 1-0 Ilsi è aggiudicato ildella finalediB. L’1-0 conquistato dalla squadra di Zanetti in casa delporta la firma di Di Mariano. Grande attesa per il match di ritorno, che decreterà la terza e ultima promossa inA. L'articolo proviene da Calcio News 24.

ilPostSport : L’ultima promozione in Serie A si deciderà tra due squadre a lungo sottovalutate, entrambe venete ma molto diverse:… - il12esimoleone : RT @marcoale95: Primo round dominato, senza mai soffrire se non in una occasione. Questa squadra non era favorita sei mesi fa e neanche due… - marcoale95 : Primo round dominato, senza mai soffrire se non in una occasione. Questa squadra non era favorita sei mesi fa e nea… - sportface2016 : #Playoff #SerieB 2020/2021 Il #Venezia vince a #Cittadella grazie al gol di #DiMariano e si avvicina alla #SerieA - Eurosport_IT : Il Venezia fa un altro passo in avanti verso la Serie A ???????? #SerieB | #CittadellaVenezia -