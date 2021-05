Playoff Serie B 2020 2021 | il Venezia stende il Cittadella grazie al gol di Di Mariano e fa un passo verso la Serie A

(Di domenica 23 maggio 2021) Al Tombolato ilfa unlaA. Vittoria fondamentale quella conquistata dai venetialla rete messa a segno da Dinella finale di andata deidicontro il. La squadra di Zanetti può concedersi così anche la sconfitta di misura della partita di ritorno, che gli permetterebbe di approdare nella massimaal miglior piazzamento ottenuto in questa stagione. LA PARTITA – Parte forte ilche all’11’ ha subito l’occasione di andare in vantaggio: il colpo di testa in tuffo di Ceccaroni sugli sviluppi di un calcio ...

... ci è andata bene nella quaterna che comprendeva la vittoria del Monza nelcontro il Cittadella. Gijon e Leganes si giocano punti fondamentali per la salita nella massima, il Lugo può e ...Inizia male ladi semifinalescudetto della pallacanestro maschile per la formazione pugliese. Gara 2 martedì, ancora al palaPentassuglia.Finale d'andata dei playoff di Serie B tra Cittadella e Venezia: tutto sulle formazioni e su come seguire la gara in tv e streaming.Dopo un primo tempo finito 0-0 ci pensa la rete di Di Mariano a portare il Venezia in vantaggio sul Cittadella.