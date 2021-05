Playoff Nba: bene Brooklyn e Dallas, Celtics ko (Di domenica 23 maggio 2021) Nella notte si sono giocate le prime quattro gare dei Playoff Nba. Vittorie per Brooklyn, Dallas, Milwakee e Portland. Vediamo nel dettaglio come sono andate. Playoff Nba: cosa è accaduto? La prima gara si conclude all’insegna dell’ equilibrio , con i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio di sole tre lunghezze, un gap.che Miami riesce a colmare prima dei tempi regolamentari grazie a Jimmy Butler. La prima vera sorpresa della notte arriva da Los Angeles dove gli uomini di Rick Carslie strappano il primo punto grazie ad uno scatenato Luka Doncic, autore di una tripla doppia da 3q punti, 11 assist e 10 rimbalzi, nonostante un’ultima frazione molto più tranquilla del ptevisto, con un solo tiro libero mandato a bersaglio. Dallas parte bene, e nonostante la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 23 maggio 2021) Nella notte si sono giocate le prime quattro gare deiNba. Vittorie per, Milwakee e Portland. Vediamo nel dettaglio come sono andate.Nba: cosa è accaduto? La prima gara si conclude all’insegna dell’ equilibrio , con i padroni di casa che chiudono il primo tempo in vantaggio di sole tre lunghezze, un gap.che Miami riesce a colmare prima dei tempi regolamentari grazie a Jimmy Butler. La prima vera sorpresa della notte arriva da Los Angeles dove gli uomini di Rick Carslie strappano il primo punto grazie ad uno scatenato Luka Doncic, autore di una tripla doppia da 3q punti, 11 assist e 10 rimbalzi, nonostante un’ultima frazione molto più tranquilla del ptevisto, con un solo tiro libero mandato a bersaglio.parte, e nonostante la ...

