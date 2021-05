PJ Masks Eroi della notte: ecco il videogioco ufficiale della serie (Di domenica 23 maggio 2021) Bandai Namco e Outright Games annunciano l’arrivo per questo autunno del videogioco ufficiale della celebre serie PJ Masks. Preparatevi, i pigiamini stanno arrivando Notizia di queste ore, Outright Games è al lavoro sulla trasposizione ludica della celebre serie per bambini dedicata ai famosi Pigiamini. Il fanchise nasce originariamente da una serie di libri per ragazzi chiamata Les Pyjamasques, scritti da Romuald Racioppo. Dopo il successo della serie tv, prodotta da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, e trasmessa da Disney Junior nel 2015, si è deciso di puntare anche al mercato dei videogiochi. Pertanto, questo autunno uscirà il ... Leggi su tuttotek (Di domenica 23 maggio 2021) Bandai Namco e Outright Games annunciano l’arrivo per questo autunno delcelebrePJ. Preparatevi, i pigiamini stanno arrivando Notizia di queste ore, Outright Games è al lavoro sulla trasposizione ludicacelebreper bambini dedicata ai famosi Pigiamini. Il fanchise nasce originariamente da unadi libri per ragazzi chiamata Les Pyjamasques, scritti da Romuald Racioppo. Dopo il successotv, prodotta da eOne, lo studio d’intrattenimento globale di Hasbro, e trasmessa da Disney Junior nel 2015, si è deciso di puntare anche al mercato dei videogiochi. Pertanto, questo autunno uscirà il ...

Advertising

tuttoteKit : PJ Masks Eroi della notte: ecco il videogioco ufficiale della serie #BandaiNamco #NintendoSwitch #OutrightGames #PC… - gamescore_it : PJ Masks: Eroi della Notte annunciato per PC e console! - - SerialGamerITA : PJ Masks: Eroi della notte, annunciato il nuovo gioco per PC e console #bandainamco #outrightgames - zazoomblog : PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE IN ARRIVO SU CONSOLE E PC QUEST’AUTUNNO - insidetgame : PJ MASKS: EROI DELLA NOTTE IN ARRIVO SU CONSOLE E PC QUEST’AUTUNNO -