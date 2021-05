Pisa partecipa ad un bando per costruire il nuovo Asilo nido Toniolo e la nuova scuola dell’infanzia a Putignano (Di domenica 23 maggio 2021) Il Comune di Pisa partecipa al bando interministeriale, pubblicato congiuntamente da Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione per ilfinanziamento di interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati ad asili nido e scuole dell’infanzia o centri polifunzionali per la famiglia. L’avviso pubblico, rivolto a tutti gli enti locali, mette a disposizione a livello nazionale una cifra complessiva di 700 milioni di euro per il quinquiennio 2021-2025, di cui 280 riservati agli asili nido, 175 alle scuole dell’infanzia e il resto ad altre strutture come centri polifunzionali per la famiglia e per riconversione di spazi integrativi ai servizi educativi. Il Comune di Pisa, ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 23 maggio 2021) Il Comune dialinterministeriale, pubblicato congiuntamente da Ministero dell’Interno e Ministero dell’Istruzione per ilfinanziamento di interventi relativi a opere pubbliche di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di edifici destinati ad asilie scuoleo centri polifunzionali per la famiglia. L’avviso pubblico, rivolto a tutti gli enti locali, mette a disposizione a livello nazionale una cifra complessiva di 700 milioni di euro per il quinquiennio 2021-2025, di cui 280 riservati agli asili, 175 alle scuolee il resto ad altre strutture come centri polifunzionali per la famiglia e per riconversione di spazi integrativi ai servizi educativi. Il Comune di, ...

