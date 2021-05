Pirlo lascia Ronaldo in panchina: scelta tecnica. Sky: ha detto a Pirlo di sentirsi stanco (Di domenica 23 maggio 2021) La Juve scende in campo a breve contro il Bologna nell’ultima gara di campionato che potrebbe significare l’accesso alla Champions per la formazione di Pirlo, sempre che il Napoli non vinca contro il Verona. A sorpresa però Cristiano Ronaldo non sarà della partita, il campione portoghese infatti partirà dalla panchina nonostante l’importanza della sfida. Lo ha annunciato Sky Sport. scelta tecnica. Per Sky il portoghese avrebbe detto a Pirlo di sentirsi stanco. Forse Mihajlovic ha previsto anche questo, visto che ha sognato un rigore per la Juve calciato da Dybala. “Esclusione di #Ronaldo scelta tecnica. Si parla di ‘stanchezza’ del giocatore: sembra ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) La Juve scende in campo a breve contro il Bologna nell’ultima gara di campionato che potrebbe significare l’accesso alla Champions per la formazione di, sempre che il Napoli non vinca contro il Verona. A sorpresa però Cristianonon sarà della partita, il campione portoghese infatti partirà dallanonostante l’importanza della sfida. Lo ha annunciato Sky Sport.. Per Sky il portoghese avrebbedi. Forse Mihajlovic ha previsto anche questo, visto che ha sognato un rigore per la Juve calciato da Dybala. “Esclusione di #. Si parla di ‘stanchezza’ del giocatore: sembra ...

Mamoziocag8 : @Pattu1967 @Zermidios Eh chissà; magari ha già chiuso con un altra squadra; boh.è tutto strano.nn ci credo in un Pi… - Berto79832 : @AntonioCorsa Se Ronaldo voleva giocare avrebbe giocato. Sta in panca perché sente l'Europeo, figurati se Pirlo in… - mariofabianodv : @AntonioCorsa Quindi @#Pirlo lascia - JackMariner : Per scelta tecnica Ronaldo lascia Pirlo in magazzino. - lucaisnardi : 'Pirlo vuole segnare subito e tanto' e lascia fuori il capocannoniere, non fa una piega -