Pirlo: «Io mi vedo seduto qui. Penso di aver fatto il mio lavoro cercando di dare il massimo» (Di domenica 23 maggio 2021) Andrea Pirlo, tecnico della Juve, appena approdata in Champions grazie al pareggio del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky «Non mi hanno comunicato niente, era importante per noi raggiungere l’obbiettivo della Champions e non dipendeva solo da noi. Oggi non dovevamo avere rimpianti e pensare solo a noi» Che sensazione hai? «Nessuna sensazione, Penso di aver fatto il mio lavoro cercando di dare il massimo. Siamo riusciti a portare altre due coppe in bacheca e adesso anche la qualificazione in Champions» Quali erano obiettivi «Cercare di vincere come sempre, ci siamo riusciti in parte vincendo due trofei e acciuffando la qualificazione in Champions. Poi è chiaro che ci tenevamo a vincere il campionato. Ma credo ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 23 maggio 2021) Andrea, tecnico della Juve, appena approdata in Champions grazie al pareggio del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky «Non mi hanno comunicato niente, era importante per noi raggiungere l’obbiettivo della Champions e non dipendeva solo da noi. Oggi non dovevamoe rimpianti e pensare solo a noi» Che sensazione hai? «Nessuna sensazione,diil miodiil. Siamo riusciti a portare altre due coppe in bacheca e adesso anche la qualificazione in Champions» Quali erano obiettivi «Cercare di vincere come sempre, ci siamo riusciti in parte vincendo due trofei e acciuffando la qualificazione in Champions. Poi è chiaro che ci tenevamo a vincere il campionato. Ma credo ...

