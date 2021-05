Pirlo e il futuro | “Ho dato il 100% e questo è il risultato Lascio le parole a chi dovrà deciderlo”

(Di domenica 23 maggio 2021) Andrea, tecnico bianconero, ha parlato così ai microfoni di DAZN del suoalla Juventus dopo il successo sul Bologna: “Non lo so, per me era importante finire bene il lavoro iniziato quest’estate, vincendo la Coppa Italia e portando la squadra in Champions League. Lele lasciamo a chidecidere in, io mi sono sempre impegnato al 100 per cento eè il”. Foto: Facebook Juve L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

IldiLa gara con il Bologna potrebbe decidere molti verdetti oltre all'accesso in Champions League . I bianconeri infatti devono dirimere il dubbioin vista della prossima ...SETTIMANA DECISIVA PER IL- Anche di? Sì, certo non è una partita a cambiare la strategia di una società, intanto siamo concentrati solo su questa gara perché è molto importante per ...Quale sarà il futuro di Andrea Pirlo? Il tecnico bianconero parla dopo l’ultima sfida di campionato: le sue parole Quale sarà il futuro di Andrea Pirlo? Il tecnico bianconero ne ha parlato ai microfon ...Andrea Pirlo risponde alle domande dei colleghi di Dazn: Questa settimana può aver influenza in positivo il suo futuro? "Non lo so, per me era importante finire bene il lavoro ...