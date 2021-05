Pirlo: “Certo che mi riconfermerei. Spero di portare avanti il percorso” (Di lunedì 24 maggio 2021) Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro il Bologna e la qualificazione alla prossima Champions League: Quali erano gli obiettivi a inizio stagione?“Cercare di vincere, come sempre alla Juventus. Abbiamo vinto due coppe e siamo in Champions, quindi l’obiettivo comune credo sia stato raggiunto. Poi chiaramente volevamo vincere anche il campionato, complimenti all’Inter che ha fatto meglio di noi, ma gli obiettivi sono stati raggiunti. Io sono qui, meglio di qui dove vuoi andare? Ho ancora un contratto e Spero di portare avanti il percorso”. Un giochino: tu sei amico di Andrea Agnelli. Fai conto di non essere tu l’allenatore della Juve, lui ti chiama e fa: “Lo tengo l’attuale allenatore della Juventus?” Tu che gli ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 24 maggio 2021) Andrea, allenatore della Juventus, ha parlato così ai microfoni di SkySport dopo la vittoria contro il Bologna e la qualificazione alla prossima Champions League: Quali erano gli obiettivi a inizio stagione?“Cercare di vincere, come sempre alla Juventus. Abbiamo vinto due coppe e siamo in Champions, quindi l’obiettivo comune credo sia stato raggiunto. Poi chiaramente volevamo vincere anche il campionato, complimenti all’Inter che ha fatto meglio di noi, ma gli obiettivi sono stati raggiunti. Io sono qui, meglio di qui dove vuoi andare? Ho ancora un contratto ediil”. Un giochino: tu sei amico di Andrea Agnelli. Fai conto di non essere tu l’allenatore della Juve, lui ti chiama e fa: “Lo tengo l’attuale allenatore della Juventus?” Tu che gli ...

