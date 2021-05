Pioli chiude il cerchio: la Champions ha la firma di super Kessie (Di lunedì 24 maggio 2021) Un Milan da record torna alla “normalità”, come l’hanno definita Maldini e Calabria nel post partita. Dopo sette anni, il Milan torna in Champions League e lo fa chiudendo un cerchio che si è aperto a Bergamo con un 5-0 incassato contro l’Atalanta. Un anno e mezzo dopo, il Milan espugna il Gewiss Stadium con due rigori di Kessie e torna a qualificarsi alla massima competizione continentale. Sono undici i gol stagionali dell’ivoriano, decisivo in ogni punto del campo ma anche, e perché, no dal dischetto. Lo fa con una partita importante, soprattutto dal punto di vista difensivo, con una porta inviolata contro l’attacco atomico da 90 gol dei bergamaschi. Ma lo fa soprattutto con l’ennesima grande prestazione in trasferta. Il Milan stabilisce un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A con ... Leggi su sportface (Di lunedì 24 maggio 2021) Un Milan da record torna alla “normalità”, come l’hanno definita Maldini e Calabria nel post partita. Dopo sette anni, il Milan torna inLeague e lo fando unche si è aperto a Bergamo con un 5-0 incassato contro l’Atalanta. Un anno e mezzo dopo, il Milan espugna il Gewiss Stadium con due rigori die torna a qualificarsi alla massima competizione continentale. Sono undici i gol stagionali dell’ivoriano, decisivo in ogni punto del campo ma anche, e perché, no dal dischetto. Lo fa con una partita importante, soprattutto dal punto di vista difensivo, con una porta inviolata contro l’attacco atomico da 90 gol dei bergamaschi. Ma lo fa soprattutto con l’ennesima grande prestazione in trasferta. Il Milan stabilisce un nuovo record assoluto di vittorie esterne in una stagione di Serie A con ...

