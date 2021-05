Pioli: «Champions meritata. Voglio vedere le altre squadre senza i big per metà stagione…» (Di domenica 23 maggio 2021) Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’AtalantaStefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALISulla vittoria – «L’abbiamo meritata e l’abbiano meritato. Stasera eravamo terzi per la prima volta, ma siamo sempre stati sopra. Avevamo buttato via il matchpoint domenica scorsa, ma siamo stati bravi questa volta. Sono emozionato e felice, ringrazio il club e i miei collaboratori. I tifosi anche oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan e quanto è bello indossare questa maglia»Su Kessie – «Oggi valorizziamo il gruppo. E’ merito soprattutto di chi ha giocato meno. Non hanno mai perso disponibilità, qualità e ritmo. Chi ha giocato di più ovviamente ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 23 maggio 2021) Stefano, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’AtalantaStefano, allenatore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match contro l’Atalanta. Le sue dichiarazioni.CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALISulla vittoria – «L’abbiamoe l’abbiano meritato. Stasera eravamo terzi per la prima volta, ma siamo sempre stati sopra. Avevamo buttato via il matchpoint domenica scorsa, ma siamo stati bravi questa volta. Sono emozionato e felice, ringrazio il club e i miei collaboratori. I tifosi anche oggi ci hanno dimostrato quanto vale il Milan e quanto è bello indossare questa maglia»Su Kessie – «Oggi valorizziamo il gruppo. E’ merito soprattutto di chi ha giocato meno. Non hanno mai perso disponibilità, qualità e ritmo. Chi ha giocato di più ovviamente ...

