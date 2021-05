Piemonte, precipita la funivia di Stresa: a bordo 11 persone (Di domenica 23 maggio 2021) La funivia che collega Stresa con il Mottarone in Piemonte è precipitata e al momento ci sono almeno 8 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e non si esclude che vi siano anche dei bambini coinvolti. Il Soccorso Alpino Piemontese sta intervenendo sul Mottarone, nella zona intorno L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di domenica 23 maggio 2021) Lache collegacon il Mottarone inta e al momento ci sono almeno 8 vittime. Sul posto sono presenti squadre dei vigili del fuoco e del soccorso alpino e non si esclude che vi siano anche dei bambini coinvolti. Il Soccorso Alpinose sta intervenendo sul Mottarone, nella zona intorno L'articolo proviene da Leggilo.org.

