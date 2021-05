Piemonte: cade cabina della funivia, sindaca parla di tredici morti Stresa-Mottarone. Il cordoglio di Draghi (Di domenica 23 maggio 2021) Una cabina della funivia è precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di Mottarone, in Piemonte. Stando ad un bilancio parziale riportato dalla sindaca di Stresa ci sono tredici morti e tre feriti di cui gravi due bambini ricoverati in codice rosso. Dichiarazione di Mario Draghi, presidente del Consiglio dei ministri: Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente della funivia Stresa-Mottarone. Esprimo il cordoglio di tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bambini rimasti gravemente feriti e ai loro familiari. (immagini: ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Unaè precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di, in. Stando ad un bilancio parziale riportato dalladici sonoe tre feriti di cui gravi due bambini ricoverati in codice rosso. Dichiarazione di Mario, presidente del Consiglio dei ministri: Ho appreso con profondo dolore la notizia del tragico incidente. Esprimo ildi tutto il Governo alle famiglie delle vittime, con un pensiero particolare rivolto ai bambini rimasti gravemente feriti e ai loro familiari. (immagini: ...

