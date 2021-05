Piemonte: cade cabina della funivia, sindaca parla di dodici morti Stresa-Mottarone (Di domenica 23 maggio 2021) Una cabina della funivia è precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di Mottarone, in Piemonte. Stando ad un bilancio parziale ci sono almeno nove morti e due feriti gravi, coinvolti nell’incidente anche due bambini ricoverati in codice rosso. Quanto riferisce il tg3 Rai è la dichiarazione della sindaca della località: dodici morti. (immagini: home page, fonte vigili del fuoco; sotto, fonte polizia e carabinieri) L'articolo Piemonte: cade cabina della funivia, sindaca parla di dodici morti <small ... Leggi su noinotizie (Di domenica 23 maggio 2021) Unaè precipitata nel vuoto da circa trecento metri di altezza. Accaduto nel verbano in territorio di, in. Stando ad un bilancio parziale ci sono almeno novee due feriti gravi, coinvolti nell’incidente anche due bambini ricoverati in codice rosso. Quanto riferisce il tg3 Rai è la dichiarazionelocalità:. (immagini: home page, fonte vigili del fuoco; sotto, fonte polizia e carabinieri) L'articolodi

Advertising

RaiNews : Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabin… - RaiNews : #Piemonte, incidente alla #funivia Stresa-#Mottarone: cade cabina, vittime. Le foto - MinaA8I96793095 : RT @RaiNews: Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della #fu… - emanuelino10 : RT @RaiNews: Grave incidente sul #Mottarone, nella zona intorno a Stresa, in provincia di Verbania, dove si è staccata una cabina della #fu… - MazzaliVanna : RT @RaiNews: #Piemonte, incidente alla #funivia Stresa-#Mottarone: cade cabina, vittime. Le foto -