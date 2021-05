Per amore del mio popolo – Don Diana: la trama del film con Alessandro Preziosi in onda oggi domenica 23 maggio Rai1 (Di domenica 23 maggio 2021) Per amore del mio popolo – Don Diana torna in onda in prima serata su Rai1. Il film è ispirato alla vita di Don Giuseppe Diana, conosciuto da tutti come Peppe, un parroco che ha lottato con tutte le sue forze contro la malavita organizzata che seminava il panico nel suo territorio natale. Il cast e la trama del film che vede il prete interpretato dal noto attore napoletano Alessandro Preziosi. Per amore del mio popolo – Don Diana: il cast del film in onda questa sera su Rai1 a partire dalle ore 21:30 Per amore del mio popolo – Don Diana è un ... Leggi su thesocialpost (Di domenica 23 maggio 2021) Perdel mio– Dontorna inin prima serata su. Ilè ispirato alla vita di Don Giuseppe, conosciuto da tutti come Peppe, un parroco che ha lottato con tutte le sue forze contro la malavita organizzata che seminava il panico nel suo territorio natale. Il cast e ladelche vede il prete interpretato dal noto attore napoletano. Perdel mio– Don: il cast delinquesta sera sua partire dalle ore 21:30 Perdel mio– Donè un ...

Advertising

CdGherardesca : Oh che bello sto andando a dormire e vedo sui social che l’Italia ha vinto l’ #Eurovision ?? (domattina scriverò le… - FrancescoLollo1 : La luce che Giorgio #Almirante ha portato dietro di sé ha sempre illuminato la nostra strada. Nessuna nostalgia ma… - chetempochefa : 'So che ci sarà per sempre le persone che leggono la mano, ci sarà la chiromanzia, l'astrologia, i filtri d'amore..… - mang_jh_ : @honeyybangtanie amo ti capisco... Io convivo con genitori che: secondo loro due maschi non possono dare amore come… - Nome__Cognome : @HaiMicaUnAmaca Ho una foto fatta di notte di Flavio che mi tiene per un capezzolo. Vedendo sto video mi viene da p… -