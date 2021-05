Per amore del mio popolo, Alessandro Preziosi: "Ho incontrato i familiari di Don Peppe Diana" (Di domenica 23 maggio 2021) Durante un'intervista Alessandro Preziosi ha parlato di Per amore del mio popolo e di come è stato incontrare i familiari di Don Peppe Diana. Alessandro Preziosi è il protagonista della fiction Per amore del mio popolo, diretta da Antonio Frazzi, basata sulla vita di Don Peppe Diana, il presbitero assassinato dalla camorra a Casal di Principe nel 1994. L'attore ha detto di aver visitato la casa del sacerdote e di aver perfino "incontrato i suoi familiari." Ecco che cosa ha raccontato Preziosi a proposito del giorno in cui ha visitato la camera di don Peppe Diana, nella casa in cui ... Leggi su movieplayer (Di domenica 23 maggio 2021) Durante un'intervistaha parlato di Perdel mioe di come è stato incontrare idi Donè il protagonista della fiction Perdel mio, diretta da Antonio Frazzi, basata sulla vita di Don, il presbitero assassinato dalla camorra a Casal di Principe nel 1994. L'attore ha detto di aver visitato la casa del sacerdote e di aver perfino "i suoi." Ecco che cosa ha raccontatoa proposito del giorno in cui ha visitato la camera di don, nella casa in cui ...

