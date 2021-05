Passa 24h in Italia, lo stato lo riempie di soldi: il motivo è incredibile (Di domenica 23 maggio 2021) Un uomo di 29 anni ha percepito per 1 anno il Reddito di Cittadinanza pur Passando solo 24 ore all’interno del nostro Paese. La famosa tessera del RdC (AdobeStock)Arriva l’ennesimo caso di un furbetto del Reddito di Cittadinanza. Un uomo di 29 anni, infatti, lo ha percepito da metà 2020 sino a poco fa. Incredibilmente questo ragazzo però ha vissuto solamente 24 ore nel nostro Paese. È arrivato il giorno prima di presentare la domanda e poi “scappato” nuovamente in Romania godendosi i suoi soldi. L’uomo ha presentato una falsa dichiarazione e una volta ricevuta la famosa tessera per il RdC è sparito. Gli inquirenti però hanno cominciato ad indagare. A quanto pare un suo complice residente a Vercelli si occupava di ritirare il denaro. Come riportato Corriere di Torino però ora c’è da capire se questa tessera veniva utilizzata dal ... Leggi su chenews (Di domenica 23 maggio 2021) Un uomo di 29 anni ha percepito per 1 anno il Reddito di Cittadinanza purndo solo 24 ore all’interno del nostro Paese. La famosa tessera del RdC (AdobeStock)Arriva l’ennesimo caso di un furbetto del Reddito di Cittadinanza. Un uomo di 29 anni, infatti, lo ha percepito da metà 2020 sino a poco fa. Incredibilmente questo ragazzo però ha vissuto solamente 24 ore nel nostro Paese. È arrivato il giorno prima di presentare la domanda e poi “scappato” nuovamente in Romania godendosi i suoi. L’uomo ha presentato una falsa dichiarazione e una volta ricevuta la famosa tessera per il RdC è sparito. Gli inquirenti però hanno cominciato ad indagare. A quanto pare un suo complice residente a Vercelli si occupava di ritirare il denaro. Come riportato Corriere di Torino però ora c’è da capire se questa tessera veniva utilizzata dal ...

