Parla romano la serie A di Padel Titolo al CC Aniene

Si è chiusa oggi la serie A di Padel. Giocata nel "tempietto" del Bola Club a Roma, ha visto la vittoria della squadra romana Circolo Canottieri Aniene ASD che ha battuto nettamente l'altra squadra capitolina: l'Orange Padel Club. Una finale che ha offerto spettacolo, con i numeri di Belasteguin e Di Nenno, nomi che gli appassionati conoscono benissimo perchè campioni nel World Padel Tour. Non c'è mai stata storia però, tutti gli incontri si sono conclusi con risultati netti in due set. La formula prevede 4 incontri. Un primo match maschile, il secondo femminile e a seguire due altri maschili. I primi a scendere in campo alle 10,00 di questa mattina Lijo Santos e Martin Di Nenno contro Belasteguin e Perino. Non in splendida forma Fernando Belasteguin, nulla ha potuto per contrastare i colpi di Di Nenno.

