Palinuro, precipita in mare da un dirupo: muore bimba di 5 anni (Di domenica 23 maggio 2021) Tragico episodio di cronaca a Palinuro, nella costiera cilentana, dove una bambina di 5 anni è precipitata in mare da un dirupo: stava facendo un’escursione. Tragico incidente nella costiera cilentana (via Getty Images)Giornata tragica quella di sabato 22 maggio in Cilento. Infatti a Palinuro una bimba tedesca di 5 anni ha perso la vita, dopo essere precipitata in mare direttamente da un dirupo. La piccola vittima si trovava in vacanza con i genitori a Centola. Nella giornata di ieri la famiglia aveva deciso di fare un’escursione, finita però in tragedia. POTREBBE INTERESSARTI >>> Castellammare, sbagliano seconda dose di vaccino: è caos nell’hub Prima dell’incidente mortale, ... Leggi su vesuvius (Di domenica 23 maggio 2021) Tragico episodio di cronaca a, nella costiera cilentana, dove una bambina di 5ta inda un: stava facendo un’escursione. Tragico incidente nella costiera cilentana (via Getty Images)Giornata tragica quella di sabato 22 maggio in Cilento. Infatti aunatedesca di 5ha perso la vita, dopo essereta indirettamente da un. La piccola vittima si trovava in vacanza con i genitori a Centola. Nella giornata di ieri la famiglia aveva deciso di fare un’escursione, finita però in tragedia. POTREBBE INTERESSARTI >>> Castellam, sbagliano seconda dose di vaccino: è caos nell’hub Prima dell’incidente mortale, ...

