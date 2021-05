Advertising

TuttoQuaNews : RT @Gazzettino: Palestre, riapertura lunedì 24 maggio: dagli spogliatoi alle distanze, ecco regole e linee guida - Gazzettino : Palestre, riapertura lunedì 24 maggio: dagli spogliatoi alle distanze, ecco regole e linee guida - mattinodinapoli : Palestre, riapertura lunedì 24 maggio: dagli spogliatoi alle distanze, ecco regole e linee guida - TgrRai : RT @TgrRaiFVG: Riaprono le palestre: incertezze sui rimborsi degli abbonamenti non fruiti. Roberto Bolelli dell' Anif: urgente una soluzion… - TgrRaiFVG : Riaprono le palestre: incertezze sui rimborsi degli abbonamenti non fruiti. Roberto Bolelli dell' Anif: urgente una… -

Ultime Notizie dalla rete : Palestre riapertura

Sky Tg24

Per Roberto Bolelli dell' Anif è urgente una soluzione che non pesi sui gestori già pesantemente provati di Alessandra Zigaina CreditsDomani, 24 maggio, e con una settimana d'anticipo, riaprono leal chiuso . Hanno già ripreso la loro attività gli stabilimenti balneari, le all'aperto e i centri commerciali nei weekend e nei prossimi giorni si proseguirà con i poli fieristici, che ...Come previsto dal Decreto riaperture, lunedì 24 maggio le palestre potranno tornare ad aprire i battenti e ospitare i propri utenti anche in Friuli, con una settimana d’anticipo rispetto al primo cron ...Domani, 24 maggio, e con una settimana d'anticipo, riaprono le palestre al chiuso. Hanno già ripreso la loro attività gli stabilimenti balneari, le piscine ...