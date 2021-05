Palermo chiama Italia, il ricordo della strage di Capaci. Bianchi: “La memoria porta frutto solo se tramandata” (Di domenica 23 maggio 2021) Torna anche quest’anno, il prossimo 23 maggio, #PalermochiamaItalia, l’iniziativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone in occasione delle celebrazioni del XXIX anniversario delle stragi di Capaci e di via D’Amelio L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 23 maggio 2021) Torna anche quest’anno, il prossimo 23 maggio, #, l’iniziativa organizzata dal Ministero dell’Istruzione e dalla Fondazione Falcone in occasione delle celebrazioni del XXIX anniversario delle stragi die di via D’Amelio L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Palermo chiama Italia, il ricordo della strage di Capaci. Bianchi: “La memoria porta frutto solo se tramandata” - chiaretta98 : Palermo chiama Italia ?? #GiovanniFalcone #stragedicapaci - lockedinajail_ : a me proprio dispiace per chi di voi non ha mai urlato Palermo chiama Italia e noi rispondiamo davanti alla nave ch… - lockedinajail_ : Palermo chiama Italia, SEMPRE. Rispondete SEMPRE, ricordatevelo che è importante. - romasulweb : Palermo chiama Roma: ci sarà anche un pezzo di scuola romana alle celebrazioni del 23 maggio -