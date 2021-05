Palermo-Avellino, Braglia: “Alla squadra adesso chiedo una cosa. Rigore? Basta tirare una maglia…” (Di domenica 23 maggio 2021) Parola a Piero Braglia.Il tecnico dell'Avellino è intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il Palermo, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Di seguito, le sue dichiarazioni."A me l’Avellino è piaciuto, poi il calcio è opinabile, ognuno lo vede come vuole. Per me abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, però la partita l’abbiamo sempre gestita. Loro hanno fatto un solo tiro in porta mi sembra. Siamo stati intelligenti tatticamente, secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non rischiando niente. Però Basta tirare una maglietta per dare un Rigore, mi sembra un po’ troppo poco - ha spiegato ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) Parola a Piero.Il tecnico dell'è intervenuto ai microfoni della stampa al termine della sfida contro il, andata in scena questo pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera", valevole per il primo turno della Fase Nazionale dei Playoff di Serie C. Di seguito, le sue dichiarazioni."A me l’è piaciuto, poi il calcio è opinabile, ognuno lo vede come vuole. Per me abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. Nel secondo tempo siamo un po’ calati, però la partita l’abbiamo sempre gestita. Loro hanno fatto un solo tiro in porta mi sembra. Siamo stati intelligenti tatticamente, secondo me abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, non rischiando niente. Peròuna maglietta per dare un, mi sembra un po’ troppo poco - ha spiegato ...

Advertising

DiMarzio : Un minuto di silenzio, prima di #PalermoAvellino, per ricordare la strage di #Capaci - riotta : Si ferma ora la partita Palermo Avellino in memoria del giudice Falcone della sua compagna Francesca Morvillo e gli… - CalciorosaneroI : Floriano glaciale dal dischetto: il Palermo supera l’Avellino - TuttoAvellinoit : Il tecnico del #Palermo ha così commentato la vittoria sull'#Avellino #SerieC #LegaPro - Domenico1oo777 : RT @DiMarzio: Un minuto di silenzio, prima di #PalermoAvellino, per ricordare la strage di #Capaci -