Palermo-Avellino | alle 17 57 squadre ferme per ricordare Falcone

Durante la sfida tra Palermo e l'Avellino, valida per il primo turno dei playoff di Serie C, le due squadre alle ore 17.57 si sono fermate ed hanno ricordato la strage di Capaci dove nel 1992 persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie del magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro. Un momento commemorativo davvero toccante. pic.twitter.com/z00qqF2kQb — Lega Pro Official (@LegaProOfficial) May 23, 2021

