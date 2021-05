Palermo-Avellino, Addiopizzo e il club rosanero insieme: l’iniziativa per commemorare la strage di Capaci (Di domenica 23 maggio 2021) Domenica 23 maggio alle 17.58 il giocò si fermerà nella sfida tra il Palermo e l'Avellino.Nella gara di andata del primo turno playoff della fase nazionale, contro l’Avellino al Barbera, il gioco sarà interrotto alle 17:58, in omaggio alla commemorazione della strage di Capaci, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.Oltre alla suddetta iniziativa, sugli spalti del Barbera non ci saranno solo gli striscioni dei supporters del tifo organizzato, ma anche dei lenzuoli bianchi: quelli che da ventinove anni sventolano sui balconi palermitani per commemorare simbolicamente le stragi di mafia. È l’iniziativa che vede insieme ... Leggi su mediagol (Di domenica 23 maggio 2021) Domenica 23 maggio alle 17.58 il giocò si fermerà nella sfida tra ile l'.Nella gara di andata del primo turno playoff della fase nazionale, contro l’al Barbera, il gioco sarà interrotto alle 17:58, in omaggio alla commemorazione delladi, in cui persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie magistrato Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro.Oltre alla suddetta iniziativa, sugli spalti del Barbera non ci saranno solo gli striscioni dei supporters del tifo organizzato, ma anche dei lenzuoli bianchi: quelli che da ventinove anni sventolano sui balconi palermitani persimbolicamente le stragi di mafia. Èche vede...

