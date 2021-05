Pagelle Napoli Verona 1-1 | Hysaj disastroso | Bakayoko horror | Gattuso assurdo

(Di domenica 23 maggio 2021)– Finisce qui la partita tra, con il risultato di 1-1 che condanna ilad un’altra stagione in Europa League. Azzurri che non sono riusciti a mantenere il vantaggio maturato con Rrahmani all’ora di gioco e si sono fatti raggiungere da Faraoni. Il Milan e la Juventus hanno vinto, certificando la propria qualificazione in Champions League.Non è riuscito a fare lo stesso il, anche a causa di alcune scelte scriteriate da parte di Gennaro. GLI HIGHLIGHTS DEL MATCH Calcio, le formazioni ufficiali(4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani,, Fabian; Lozano, Zielinski, Insigne; ...

Advertising

MundoNapoli : Napoli-Verona 1-1, le pagelle: Osimhen e Insigne deludono, Hysaj altra dormita… - 100x100Napoli : Le pagelle di #napoli #Verona: siete d'accordo con i nostri voti? - MauroDs87 : Le mie pagelle #NapoliVerona #Napoli: Meret 6; Di Lorenzo 4, Manolas 5, Rrahmani 6, Hysaj 3(72' Mario Rui 5); Fabi… - Ftbnews24 : ?? #Juve @TuttoJuve24 #SerieA #CristianoRonaldo #Juventus verso #BolognaJuventus ?? - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: PAGELLE NM - Napoli-Verona, i voti di Petrazzuolo: 'Che disastro!' -

Ultime Notizie dalla rete : Pagelle Napoli

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 38ª giornata di Serie A 2020/21:Verona Ledei protagonisti del match trae Hellas Verona, valido per la 38ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021. TOP: Dimarco FLOP: Hysaj VOTI(4 - 2 - 3 -...Lee il tabellino dell'ultimo turno di questo campionato di Serie A tra Bologna - Juventus, ...campionato per cercare di conquistare un posto in Champions League ai danni del Milan o del. ...Il Milan chiude il campionato al secondo posto battendo 2-0 l'Atalanta a Bergamo grazie ai due rigori trasformati da Kessié.PAGELLE NAPOLI VERONA – Finisce qui la partita tra Napoli e Verona, con il risultato di 1-1 che condanna il Napoli ad un’altra stagione in Europa League. Azzurri che non sono riusciti a mantenere il v ...