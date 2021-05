Oxygene | il nuovo film Neflix con Melanie Laurent

(Di domenica 23 maggio 2021) Ildi Alexander Aja si chiama “”, concome protagonista. E’ disponibile su Netflix. Il cinema d’autore e di genere non èalle atmosfere claustrofobiche. Su tutti, si può citare “L’angelo sterminatore” di Luis Buñuel, pellicola che ha fatto epoca in quanto a tema e stile registico adottato. Per rimanere L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

Ma_Se_Domani : #OXYGENE, il nuovo thriller di Alexandre Aja è su @NetflixIT! Perché vederlo? Perché ti toglie l'aria, Mélanie Laur… - RazziaUltima : Al giorno d’oggi è difficile trovare un film di genere totalmente originale e nuovo, quasi quanto lo è trovare un f… -

Ultime Notizie dalla rete : Oxygene nuovo

MSD - masedomani.com

Le inquadrature della capsula da diverse angolazioni danno un po' di respiro ma sono alternate sapientemente con i primi piani del volto sofferente della Laurent che imprigionano dilo ...Esce oggifilm targato Netflix Original che è capace di avvincere lo spettatore in una morsa di tensione dall'inizio alla fine. Difficile raccontare qualcosa della trama senza incorrere in ...Cosa succede alla fine di Oxygène, il film Netflix con Mélanie Laurent? Ecco la spiegazione del finale e del film ...Francesca Lenzi Secondo Ingmar Bergman «Non c’è nessuna forma d’arte come il cinema per colpire la coscienza, scuotere le emozioni e raggiungere le stanze segrete dell’anima». Ebbene, non c’è niente d ...