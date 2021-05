Osteria dei Pazzi – Roma

(Di lunedì 24 maggio 2021)deiVia Enrico Cravero, 22/24 – 00154Tel. 06/97613866 Sito Internet: www.dei.it Tipologia: tradizionale Prezzi: antipasti 15/17, primi 16/18€, secondi 18/21€, dolci 6,5/8€ Giorno di chiusura: Domenica; Lunedì a pranzo OFFERTA In equilibrio tra tradizione e spunti creativi la proposta di questo ristorante della Garbatella. L’impostazione è a dire il vero un po’ démodé, fin dalla lettura del menù chiaramente volta a stupire il cliente poco smaliziato, per l’accumulo di ingredienti gourmet o comunque inconsueti assemblati in modo seducente, e in tavola con piatti ben presentati, dai colori vivaci e abbondantemente irrorati da salse. Ma a parte tale aspetto un po’ naÏf, bisogna dire che l’esito finale è soddisfacente. Abbiamo iniziato con uno dei cavalli di battaglia del ...

